الخارجية السعودية توجه رسالة للاحتلال

صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تواصل حربها على غزة بانتهاكات مستمرة للقانون الإنساني الدولي، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية قال خلال كلمته في اجتماع وزاري رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، إن "المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع".

وأشار بن فرحان إلى أن "إسرائيل تواصل حربها على غزة عبر انتهاكات مستمرة للقانون الإنساني الدولي".

وأكد بن فرحان أن "الأولوية الآن للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار"، مبيناً أن "حرب إسرائيل خلّفت نحو 30 ألف قتيل فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وهجّرت نحو 75% من سكان غزة، وزادت معاناة 2.2 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي"، معربا عن "عميق القلق إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة".

وذكر الوزير السعودي أن "إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات، حيث المتوسّط اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال الفترة، 9-22 شباط، كان 56 شاحنة، أي أقل بكثير من فترة ما قبل الحرب البالغ 500 شاحنة يومياً، وذلك بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي تضمن الدعوة إلى وضع آليات للمساعدات الإنسانية، فإسرائيل لم تفي بوعودها بحماية المدنيين وإتاحة دخول المساعدات لهم".