اقرأ غدًا بالوفد.. تغليظ العقوبة على المحتكرين

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تغليظ العقوبة على المحتكرين".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تغليظ العقوبة على المحتكرين

الحبس عام وغرامة 3 ملايين جنيه لجريمة إخفاء السلع الاستراتيجية

هاني أباظة يطالب الحكومة بضبط الأسواق ويتهم "التموين" بالفشل

د. وجدي زين الدين يكتب: الدولة الوطنية الحديثة

وزير التموين: انتهاء أزمة السكر منتصف مارس

انخفاض أسعار المواشي

العقارات تقود سيمفونية صعود البورصة بدعم صفقة رأس الحكمة

استقالة الحكومة الفلسطينية وبدء حوار الفصائل في موسكو

الوفد الإسرائيلي يجتمع في قطر و"حماس": الأولوية لوقف الحرب

الملف الاقتصادي يتصدر مناقشات الحوار الوطني

حضور الوزراء جلسات المرحلة الثانية لتنفيذ التوصيات