أمرت جهات التحقيق بالدقهلية ، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة بالدقهلية.

بأسلوب المغافلة ..حبس لصوص الدراجات الهوائية بالدقهلية

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة قسم أول شرطة المنصورة تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة، وأرشدا عن الدراجات المستولى عليها 10 دراجات نارية.

التحقيقات في واقعة مصرع لص إثر سقوطه من الطابق الخامس بالطالبية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة ، التحقيقات في واقعة مصرع لص إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

البداية كانت بورود إخطارًا الى مامور قسم شرطة الطالبية من غرفة عمليات النجدة تفيد سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص تبين العثور على جثة عاطل وبجواره حقيبة بلاستيكية بداخلها "2 خلاط مياه، شاكوش، 2 كالون، أسلاك كهربائية".

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي عقب قيامه بسرقة شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار محل العثور على جثته شاهده بعض الأهالي، وبالاستغاثة للإمساك به اختل توازنه وسقط وسط الشارع متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات