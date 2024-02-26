عين وصبتهم فى المزاريطة

حريق هائل فى لوكيشن «الكبير أوى 8»

نشب حريق هائل بإحدى المزارع التى تستضيف لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى 8 للفنان أحمد مكى والفنانة رحمة أحمد بالمزاريطة، الموجودة فى منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، ونتجت عنه خسائر ضخمة فى الديكور، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطاراً بنشوب حريق هائل فى مزرعة شجر ونخل يمتلكها زوج شقيقة النجم أشرف عبدالباقى «لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى 8»، وعلى الفور

انتقل مدير أمن الجيزة إلى موقع الحريق فى المزاريطة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع خطر امتداده لباقى الأماكن المجاورة.

وأكد مصدر داخل لوكيشن تصوير المسلسل أن جميع الممثلين فى الكبير كانوا باللوكيشن وقت نشوب الحريق، ولكنهم كانوا يصورون مشهداً فى القهوة بجوار ديكور دوار الكبير، الذى نشب به الحريق، وتم إخلاء المكان فور وقوع اشتعال النيران، ولم يحدد حتى الآن هل سيتم تأجيل التصوير أم لا.

ويشهد مسلسل «الكبير أوى 8» هذا الموسم أحداثاً مثيرة، إذ تدور فى إطار كوميدى، وذلك بعد النجاح الذى حققه على مدار سبعة مواسم فى السباق الرمضانى، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، وتستمر مغامرات الكبير وجونى وحزلقوم بأفكار جديدة.

ويظهر الفنان محمد سلام، خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8 بشخصية «هجرس»، مقدم برامج «ستاند آب كوميدى»، ويتنكر فى شخصية النجم جيم كارى فى فيلم «THE MASK».

وتدور أحداث العمل حول قيام «حزلقوم» بسرقة أحد البنوك، ويدخل «الكبير» فى أحداث خيالية مع شخصيات فيلم ديزنى، وتظهر خلاله الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، كما تشهد قرية «المزاريطة» احتفالات بعيد الهالوين، كما تعلم «مربوحة» بحملها، ويدخل «الكبير» فى معاناة بسبب تغيرات حالتها المزاجية.

كما يظهر الفنان حاتم صلاح بدور «نفادى»، ويظهر فى احتفال القرية بالهالوين، ويذكر المشاهدين ببرنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

مسلسل «الكبير أوى 8» بطولة أحمد مكى وبيومى فؤاد، ورحمة أحمد، وليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، ومصطفى أبوسريع، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج تامر مرسى.

ومن المقرر أن يشهد الجزء الثامن من العمل أحداثاً عديدة وتشويقية، كما يشهد أيضاً ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، التى تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل.