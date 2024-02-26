مجدي الكوماندو يشارك في مسلسل "طريق الشهرة"

يشارك الفنان مجدي الكوماندو في مسلسل "طريق الشهرة"، الذي من المقرر عرضه في ماراثون رمضان علي احدي المنصات الشهيرة.

وأكد مجدي الكوماندو أن المسلسل يتناول رحلة مجموعة من الشباب من الفقر الي الغني عن طريق السوشيال ميديا ومنصات التواصل الإجتماعي.

وأضاف أن المسلسل يواصل تصويره حاليا حتي الانتهاء منه سريعًا.

وتابع أن المسلسل يتكون من ١٠ حلقات لان جمهور المنصات يحب المسلسلات القصيرة التي تحتوي علي عدد حلقات قليل لتميزها بوتيرة الأحداث السريعة.

واختتم مجدي الكوماندو أنه يتمني أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في مارثون رمضان ٢٠٢٤ وينال اشادات الجمهور والنقاد.