الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مجدي الكوماندو يشارك في مسلسل "طريق الشهرة"

الفنان مجدي الكوماندو
الفنان مجدي الكوماندو

يشارك الفنان مجدي الكوماندو في مسلسل "طريق الشهرة"، الذي من المقرر عرضه في ماراثون رمضان علي احدي المنصات الشهيرة.

وأكد مجدي الكوماندو أن المسلسل يتناول رحلة مجموعة من الشباب من الفقر الي الغني عن طريق السوشيال ميديا ومنصات التواصل الإجتماعي.

وأضاف أن المسلسل يواصل تصويره حاليا حتي الانتهاء منه سريعًا.

وتابع أن المسلسل يتكون من ١٠ حلقات لان جمهور المنصات يحب المسلسلات القصيرة التي تحتوي علي عدد حلقات قليل لتميزها بوتيرة الأحداث السريعة.

واختتم مجدي الكوماندو أنه يتمني أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في مارثون رمضان ٢٠٢٤ وينال اشادات الجمهور والنقاد.

الجريدة الورقية