مدرب الزمالك ٢٠١٠: التتويج ببطولة منطقة الجيزه نتاج مجهود من الجميع

أعرب عمرو مجدي "ايدر" المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 ، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة دوري منطقة الجيزة، بعد الفوز على زد إف سي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وأكد عمرو "ايدر" أن الفوز بالمباراة اليوم والتتويج بالبطولة هو نتاج عمل ومجهود مبذول من الجميع سواء لاعبين وجهاز فني ومسؤولين طوال الموسم .

وأشار المدير الفني لفريق 2010 إلى أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة قوية ومميزة فنياً أمام زد إف سي، وخاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل هدفين .

وأضاف أنه كان حريصاً على توجيه رسالة للاعبين قبل المباراة بضرورة التركيز والتفكير فقط في التتويج بالبطولة، من خلال الفوز على زد إف سي على أرضه .

واختتم تصريحاته قائلا :" الهدف في الفترة المقبلة هو الاستمرار في العطاء والتتويج بمزيد من البطولات، و الأهم هو إفراز مواهب تمثل الزمالك في المستقبل القريب"..