أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لشهر فبراير 2024

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته اليوم برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة لمناقشة الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى، وفى مستهل الجلسة تم تكريم الدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية لفوزه بجائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية.



ووافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات وشملت 9 أستاذ – 19 أستاذ مساعد – 24 مدرس.



ووافق المجلس على إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعة واعتماد نظام العمل بها، اعتماد اللائحة الموحدة لأخلاقيات البحث العلمي في صورتها النهائية، اعتماد قواعد العمل ببرنامج الانتحال الأدبي Turnitin بالجامعة والمتعلقة بآلية فحص الرسائل والأبحاث العلمية في صورتها النهائية.



كما وافق المجلس على إنشاء الدبلومة المهنية البينية في مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي التشخيصية والعلاجية بكلية الطب، اعتماد ألية التعامل مع المواد الكيميائية بالجامعة فى اطار استراتيجية الجامعة كونها جامعة صديقة للبيئة.



ووافق المجلس على عقد العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم وشملت عقد برتوكول تعاون بين كلية الحقوق وهيئة النيابة الإدارية، وعقد بروتوكول التعاون بين الجامعة والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، وبروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة العين العراقية، وعقد بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة سمنود التكنولوجية في صورته النهائية.

كما وافق مجلس جامعة المنصورة على عقد بروتوكول تعاون بحثي بين كرسي بحث أمراض الصوت والبلع والتخاطب قسم الأذن والأنف والحنجرة – جامعة الملك سعود من ناحية وكلية الطب جامعة المنصورة قسم الأذن والأنف والحنجرة وحدة التخاطب، في مجال التعاون البحثي الأكاديمي والنشر العلمي المشترك بين الطرفين، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتمت الموافقة على إعفاء عدد 8 طلاب مقيدين بتمهيدي الماجستير بكلية الآداب للعام الجامعي 2023/2024 من رسوم تحسين الخدمة التعليمية المقررة، من ذوى الهمم نظراً لظروفهم المرضية.