حملة مكبرة لإزالة 5 حالات تعدى بمركز دشنا في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، برئاسة عبد اللاه خبير، رئيس مجلس المدينة، حملة لازالة التعديات، أسفرت الحملة عن إزالة عدد 5 حالات علي مساحة 1350متر، وذلك ضمن الموجه 22 على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز دشنا.

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، و لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

من جانبه أكد الخبير رئيس المركز أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ومصادرة مواد وأدوات البناء.