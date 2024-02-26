استمرار فعاليات برنامج سفراء ضد الفساد لطلائع المنيا

استمرت فعاليات البرنامج القومى لتصحيح المفاهيم الخاطئة ومكافحة الفساد ، تحت شعار سفراء ضد الفساد " النسخة السادسة لطلائع محافظة المنيا ، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية للمرحلة السنية من ١٢ إلى ١٧ سنه .

والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة "الادارة المركزية لتنمية النشء " الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ، و بعد الإنتهاء من مرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الجديدة من طلائع و نشء محافظة المنيا، واختيار أفضل ٦٠ مشترك ، فقد نفذت اولى الورش التدريبية بمركز شباب ماقوسه ، مسرح مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات لأعضاء المنتدى الثقافى المنفذة بمركز شباب تلة ، وقد بدء الإفتتاح وتقديم كلمات الترحيب من قبل المديرية " إدارة تنمية النشء "من خلال عبير محمد حسان مدير الادارة .

ثم التعارف وكسر الحاجز ما بين المدربين والمتدربين ، وتنفيذ عدة ورش تفاعلية شملت التعريف بتنمية الإدارك بالقيم المختلفة وفوائدها ، التنوع الثقافي والسفر والدراية ببلدان العالم ، الإنتماء والإمتنان ، الدراية بالأحداث الجارية، القراءة وتعلم المسئولية ،وفى نهاية اليوم تم توزيع وجبة البريك على جميع أبناءنا النشء المشاركين فى البرنامج.

والجدير بالذكر، ان البرنامج يتضمن عدة محاور منها ، ( نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز- الحد من التحرش – المسئولية - مواجهة الشائعات - والحفاظ على الممتلكات العامة ) ، إعداد ورش عمل تفاعلية في مجموعة من الموضوعات الحياتيه، والخروج ببعض المبادرات الإيجابية التى تحفز وتشجع على تذليل الصعوبات ، وتأكيد مبادرة التغيير للأفضل من قبل أبناءنا النشء.

وقد أدار الورش سامح مصطفى متابع المشروع بالمديرية، احمد محمد حسان منسق شعبة المنتدى الثقافى، مروة مخلوف منسقة المشروع، دعاء محمد ميسرة المشروع ، شذا ياسر، سارة سمير، ريهام محمود مدربين البرنامج ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وتنفيذ إدارة تنمية النشئ.