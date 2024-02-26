بأقل تكلفة.. حضري دبس الرمان بـ 3 مكونات فقط

يعتبر دبس الرمان من الإضافات المميزة والمحببة للكثير من الأطعمة نظرًا لمذاقه القوي واللذيذ الذي يضيف نكهة مميزة للطعام، وإلى جانب نكهته المميزة فهناك العديد من الفوائد التي يتميز بها دبس الرمان فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم، مما يمنح تناوله الجسم العديد من الفوائد المذهلة ،ومع انتشار الرمان في الأسواق نقدم لكي طريقة تحضير دبس الرمان في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة .

دبس الرمان

طريقة تحضير دبس الرمان

المقادير

-3 أكواب من عصير الرمان.

-نصف كوب من عصير الليمون.

-نصف كوب من السكر.

طريقة التحضير

1-اخلطي عصير الليمون مع عصير الرمان جيداً.

2- أضيفي السكر الأبيض واخلطيهم جيداً، ومن ثم ضعي المزيج في إناء على النار الهادئة، واتركيه على النار حتى الغليان.

3-اتركي المزيج على النار إلى أن يتبخر الماء منه، ويقترب من نحو كوب واحد من الدبس.

4-يُرفع من على النار، ويترك جانباً إلى أن يبرد، ويُستخدم.