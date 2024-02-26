السجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة هيروين، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23891 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2831 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام "علي ر ع" ٢٣ سنة عامل ومقيم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، لأنه في يوم ١٠/ ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا) هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

السجن 10سنوات لـ شقيقين لإتجارهما في الحشيش بشبرا الخيمة

كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لشقيقين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في الحشيش، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20881 لسنة 2023 جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم 2542 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كل من محمود م س" 29 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، و"أحمد م س" 23 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم 12/ 8 / 2022 حازا وأحرزا جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ۱، ۲، ۱/۷، 24 بند (1)، بند 6، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.