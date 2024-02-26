وكيل شباب القليوبية يستقبل لجنة متابعة مركز الفنون

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمكلة بمتابعة مركز الفنون بالقليوبية بشعبتي الفنون الشعبية والموسيقى والكورال برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تشكلت اللجنة من الدكتورة سمر سعيد عميد العهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون ، والدكتور محمد فرماوي مدرس مساعد الفنون الشعبية ، والدكتور عبد الرحمن محمد وكيل معهد الكونسرفتوار سابقا ، والدكتور محمود بيومي عميد معهد الكونسرفتوار سابقا ، والدكتور محمد عارف استاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان .

فيما تشكلت اللجنة المشرفة على المركز من قبل الوزارة من أحمد شديد ، وعصام محمد عثمان ،و الدكتور محمد وفيق ، وعصام حسب لمتابعة سبر العمل وتطوير مركز الفنون التابع لإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومقره بمركز شباب كفر الجزار ببنها .

جدير بالذكر اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالفنون بمختلف انواعها واكتشاف المواهب الشابة ومساعدتها للتطوير والمنافسة من خلال تدريبات عملية ومسابقات وحفلات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.