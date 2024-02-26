حجاز وبنزيما على رأس تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة بالدوري السعودي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل مواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

ويتواجد الثنائي المدافع المصري أحمد حجازي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على رأس تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة، في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة من مساءًا.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعد آل موسي وزكريا هوساوي.

خط الوسط: مروان الصحفي، نجولو كانتي، فابينهو ورومارينهو.

خط الهجوم: كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدلله.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة يأتي في المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما الوحدة يتواجد في المركز التاسع بـ 26 نقطة.