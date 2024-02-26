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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا.

 

وحسب سبوتنيك، قالت الوزارة: "تم التصدي، في 26 فبراير حوالي الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف في روسيا".

وأضافت أنه تم إسقاط المسيّرة الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

 

وأفادت الوزارة أمس بتدمير صاروخين أوكرانيين موجهين فوق البحر الأسود.

 

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

 

 

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