أفيخاي: اكتشفنا شبكة تربط شمال قطاع غزة بجنوبها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم العثور على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة حوالي 10 كيلومترات وتمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء .

‏وأضاف أفيخاي عبر حسابه: قوات الفرقة 162 عثرت على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال القطاع بجنوبه، حيث حققت القوات السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه دمرت أجزاء واسعة من المنظومة.

‏وتابع: منظومة الأنفاق تربط المستشفى التركي المتاخم لمخيمات الوسطى بمقر جامعة الإسراء، جنوبي مدينة غزة وتمتد حتى منطقة الزيتون، و‏يدور الحديث عن منظومة تستخدمها ألوية عسكرية حمساوية متعددة لتنقل العناصر بين ألوية مختلفة في القطاع، حيث يربط مسار الأنفاق بين لواء الوسطى ولواء مدينة غزة - منهما كتائب النصيرات، وصبرا والزيتون.

‏ولفت أفيخاي، إلى أنه في مسار الأنفاق تم العثور على غرف مكوث تشمل المراحيض، وغرف تخزين الوسائل القتالية والعتاد القتالي، ومنظومة فتحات أنفاق متشعبة وكذلك جثث مخربين تبقت في النفق.