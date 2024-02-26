رجال أعمال وفنانون يهنئون محافظ جنوب سيناء بحصوله علي جائزة"AFASU"

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، الفنانة والاعلامية ندى بسيوني، ورجل الأعمال والمستثمر عصمت ناثان، ورجل الأعمال حمد عمر، وقاموا بتقديم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء لحصوله علي جائزة"AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم" رجل العام" وتهنئته أيضا لفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم، دوام النجاح والتوفيق وحصد الجوائز الدولية المختلفة.

مؤكدين علي ان حصول محافظ جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ علي تلك الجوائز العالمية من الاتحاد الافرواسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا له اثر ايجابي في العالم اجمع، مما يعود بالنفع علي الحركة السياحية الواردة من جميع دول العالم ومن مختلف الجنسيات، وتعمل علي الترويج السياحي وزيادة عناصر الجذب السياحي بشرم الشيخ، متوقعين زيادة اعداد السائحين الوافدين الي شرم الشيخ في القريب العاجل.

وكان الاتحاد الافرواسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش قد توج محافظ جنوب سيناء أمس بجائزة أفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية AFASU وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وغادة شلبي نائب وزير السياحة ، وذلك تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة كما تم تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.

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