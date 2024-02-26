لعشاق المأكولات البحرية.. حضري شوربة سي فوود بالكريمة

شوربة سي فوود بالكريمة من أطباق الشوربة التي يعشقها الجميع، فتحتوي على ميكس من المأكولات البحرية مع الكريمة والتوابل الشهية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

شوربة سي فوود بالكريمة

طريقة عمل شوربة سي فوود بالكريمة

المقادير

- ثمار البحر المشكّلة (سي فوود) : 500 جراماً (مجمدة)

- الماء : 3 اكواب (مغلي)

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- كريمة الطبخ : كوب

- المشروم : نصف كوب

- الذرة : ربع كوب

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الماء المغلي وثمار البحر والزنجبيل، وحركي المكونات لحوالي 5 دقائق.

أضيفي الذرة، والفطر، والبصل الأخضر، وحركي الخليط جيداً، ثم أضيفي الكريمة وصلصة الصويا وحركي جيداً.

نكّهي الشوربة بالملح والفلفل الأسود.

غطّي القدر وخففي النار، واتركي الشوربة تغلي لحوالي 3-5 دقائق حتى تمام النضج.

ضعي شوربة ثمار البحر (سي فوود) في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.