جنايات سوهاج تعاقب موظفًا بالمؤبد و15 سنة لآخرين بتهمة الإختلاس

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ع . ع . م" موظف، بالسجن المؤبد ،كما عاقبت المتهمين "ح . ع" موظف و" ه . ا" موظفف، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 6 متهمين آخرين بينهم سيدتين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالاختلاس بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بصفته موظفا عاما اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهى عبارة عن 52 سلاح ناري وعدد من الطلقات بغرض الاتجار فيها كما اتهمت المتهمين الثاني والثالث بالاتجار فى الأسلحة النارية وباقي المتهمين وجميعهم يقيمون بدائرة مركز دار السلام بإحراز بواسطة الغير سلاح ناري كما أخفى كل منهم الأسلحة النارية المتحصلة من جناية اختلاس المتهم الأول لها من عهدته بمخزن المضبوطات .





وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام والتجديد لهم في الموعد القانوني ثم أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره .