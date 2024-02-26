محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء عدد من المدارس ببنها وطوخ

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمركز ومدينة بنها وطوخ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التربية والتعليم، بإجمالي تكلفة ٤٨ مليون جنيه حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين على مساحة ٧٠٢ م2 مكون من أرضي وأربع أدوار، يشمل المبنى ٦ فصول وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة ١٠ مليون جنيه مدة التنفيذ ١١ شهر، وسوف يتم دخولها الخدمة بداية العام الدارسي الجديد .

كما تابع إنشاء توسعات بمدرسو الشهيد سمير فتيح الابتدائية (إحلال جزئي) بقرية طحلة بمركز بنها والتي تقع على مساحة ٣٠٩٦ م2، ويتكون المبنى القديم من عدد ١٨ فصل وتم توسعة المدرسة بعدد ٢٠ فصل، ليصبح إجمالي الفصول ٣٨ فصلا مكونا من ٨ فصول رياض أطفال و٣٠ فصل ابتدائي وبلغت التكلفة الإجمالية لتوسعة المدرسة ١٥ مليون جنيه تقريبا، وستؤدي التوسعات إلى تخفيض الكثافة من ٥٤ طالب إلى ٣٤ طالب في كل فصل، ومن المنتظر الانتهاء من الإنشاءات خلال أكتوبر المقبل .

كما إفتتح الهجان مدرسة مرصفا الرسمية للغات (توسع)، والتي تم إنشاؤها بمساحة كلية بلغت ١٠٠٠ م2 وتبلغ الأعمال الإنشائية الجديدة ٣٥٣م2 مكونة من أرضي وأربع أدوار بإجمالي ١١ فصل بتكلفة ٦.٦مليون جنيه .

واختتم الهجان جولته بوضع حجر أساس لمدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي الجديدة بمركز طوخ والتي يتم إنشاؤها على مساحة 3131.5 م٢ ومدة التنفيذ ١١ شهر مكونة من أرضي وأربع أدوار بإجمالي ١١ فصل بتكلفة ١٦ مليون جنيه .

وأكد محافظ القليوبية أن أعمال التوسعات في انشاء تلك المدارس بهدف تخفيض الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين ، مضيفا بقوله أن المحافظة تسعى جاهدة لخفض الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل، وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والبناء والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع .

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية ومديري إدارات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .