مجلس قوص يعقد جلسة مشاركة مجتمعية حول اقامة منطقة الحرفيين

شارك الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، بجلسة المشاركة المجتمعية، التي تم عقدها اليوم بقاعة اجتماعات الوحدة، بهدف الاستماع الي اراء المواطنين حول اقامة منطقة حرفيه تخدم ابناء المدينة والقري التابعة لها، حضر الاجتماع فراج الوحش نائب رئيس المركز وعبد الناصر شينداوي سكرتير الوحدة، ورفعت الخطيب مدير ادارة التضامن الاجتماعي وعد كبير من ممثلي الجمعيات الاهلية والقيادات الشعبية بالمدينة.

في بداية الحوار اكد رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني، علي ضرورة إشراك أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مساهمتهم في رسم الأهداف والسياسات العامة للحكومات وفي اقرار برامج وخطط التنمية المزمع تنفيذها مؤكداً علي دور المشاركة المجتمعية في دعم صناع القرار لاقامة وتطوير المشروعات التنموية المبنية على رؤى أفراد المجتمع وتطلعاتهم.

وأشار الشعيني، أن اقامة المناطق الحرفية يأتي ضمن خطة طموحة تعمل على تنفيذها المحافظة، للتوسع فى إقامتها ، ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للشباب لافتا الي ان المشروع يسعي الي استغلال الفرص الاستثمارية والمقومات الطبيعية والبشرية التي تمتع بها المدينة، لإقامة بيئة حاضنة وملائمة لشباب الحرفيين والصناعيين المحليين، بما يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويشجعهم علي تبني فكرة ريادة الأعمال.

و اوضح رئيس المركز الي ان مدينة قوص يوجد بها عدد ٢ قطعة ارض مخصصة لاقامة مناطق حرفيه بها، احدهما بقرية العليقات التابعة لقروي حجازة والاخري بقرية العقب التابعة قروي خزام، الاولي مساحتها ١٧ فدان م والثانية مساحتها حوالي ٥ افدنة ، ويوجد اتاحة مالية ضخمة لاقامة مجمع حرفي متكامل يخدم شباب المدينة وقرها ، ومن حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة تلجأ الي اشراك والاستماع الي اراء ابناء المدينة لوضعها في الحسبان قبل البدء في تنفيذ الاعمال الخاصة بالمجمع.

دارت جلسة النقاش حول اختيار احد الموقعين لاقامة المجمع الحرفي، وحظي موقع المخصص بقرية العليقات بتأييد شعبي كبير ، لقربه من محور الشهيد باسم فكري وقربه من منطقة قفط الصناعية كما يوجد مساحات ارض أملاك دولة كبيرة في نفس محيط الموقع يمكن استغلالها مستقبلا.