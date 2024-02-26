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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برئاسة معتز محمود ..

صناعة النواب توصي بالإسراع في عمل طواحين شركة شلاتين لحماية الذهب من التنقيب العشوائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسها  اليوم الاثنين النائب معتز محمود وكيل اللجنة ، الإسراع في عمل الطواحين الخاصة لشركة شلاتين لحماية الذهب من التنقيب العشوائي 

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كما أوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلب الاحاطة بعد إصدار اللائحة الخاصة بالشركة لمعرفة آلية التعامل مع التنقيب العشوائي عن الذهب .

 

جاء ذلك خلال ​مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الضبع، بشأن محاربة التنقيب العشوائي عن الذهب وطالب مقدم طلب الاحاطة بتنظيم عملي استخراج الذهب من المناجم وضرورة محاربة التنقيب العشوائي لحماية اموال مصر .

 

وقال ممثل هيئة الثروة المعدنية ان ظاهرة التعدين العشوائي موجودة ولا يمكن ان تنكرها الدولة الان هناك إجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة هذه العشوائية حيث انه تم عمل شركة شلاتين لتقنين أعمال التنقيب الصحيح والعشوائي وسيتم تنفيذ هذه الشركة بمنطقة أسوان . 

 

وطالب  النائب محمد الجبلاوي ان تكون هيئة الثروة المعدنية مستقلة اقتصادية حتي يكون خيرها لمصر، مقترحا بان تكون هناك قوات حماية خاصة للتعدين على غرار شرطة الكهرباء لحماية المناجم من العصابات .

 

وقال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ان مناجم الذهب على مساحات شديدة الاتساع ، لذلك لابد من الرقابة الصارمة لحماية هذه المناجم وهو امر قد يكون صعب ، طالبا بضرورة آلية محددة ومناسبة ومحفزة لجذب المنقبين  عن الذهب وتسليمه للدولة .

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