صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش الروسي دمّر أول دبابة أبرامز تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في اتجاه أفدييفكا.

وحسب سبوتنيك، أوضح غاغين: "أفاد جيشنا بتدمير أول "أبرامز" في منطقة أفدييفكا، وربما كانت هذه هي المجنزرة التي عرضت على القوات المسلحة الأوكرانية في فيديو دعائي قبل تحرير أفدييفكا، في ذلك الوقت، تم الاعتناء بها ولم يتم إحضارها إلى خط الاشتباك".

وأضاف غاغين أن أي معدات أجنبية عرضة للخطر، وأن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف ستشارك مصير المعدات السابقة، وسيتم استخدامها من خلال صهرها لإعادة بناء مدن دونباس.

ووعدت واشنطن بنقل 31 دبابة أبرامز إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام عن بدء عمليات التسليم في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي الوقت نفسه، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أدرك المسؤولون الأوكرانيون أن ظهور الدبابات الأمريكية في القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون قادرا على تغيير الوضع في الجبهة، لذلك، أشار رئيس مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إلى أن "أبرامز" لن تصمد طويلا على خط المواجهة.