الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تدمير أول دبابة "أبرامز" أمريكية.. تفاخر بها نظام كييف بفيديو دعائي

الجيش الروسي
الجيش الروسي

صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش الروسي دمّر أول دبابة أبرامز تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في اتجاه أفدييفكا.
وحسب سبوتنيك، أوضح غاغين: "أفاد جيشنا بتدمير أول "أبرامز" في منطقة أفدييفكا، وربما كانت هذه هي المجنزرة التي عرضت على القوات المسلحة الأوكرانية في فيديو دعائي قبل تحرير أفدييفكا، في ذلك الوقت، تم الاعتناء بها ولم يتم إحضارها إلى خط الاشتباك".

وأضاف غاغين أن أي معدات أجنبية عرضة للخطر، وأن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف ستشارك مصير المعدات السابقة، وسيتم استخدامها من خلال صهرها لإعادة بناء مدن دونباس.

 

ووعدت واشنطن بنقل 31 دبابة أبرامز إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام عن بدء عمليات التسليم في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي الوقت نفسه، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أدرك المسؤولون الأوكرانيون أن ظهور الدبابات الأمريكية في القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون قادرا على تغيير الوضع في الجبهة، لذلك، أشار رئيس مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إلى أن "أبرامز" لن تصمد طويلا على خط المواجهة.

 

مواد متعلقة

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يبدأ استقبال المصابين من غزة

اليابان تقدم مليون و600 ألف دولار لمساعدة متضرري الفيضانات شرقي ليبيا

الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر معلومات جديدة حول هجوم 7 أكتوبر

أمير قطر يبحث مع هنية الجهود الرامية إلى اتفاق وقف النار بغزة

وزير داخلية تونس يؤكد أهمية تعزيز آليات العمل العربي لمجابهة التحديات

الخارجية الفلسطينية: حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم غائبة عن خطط نتنياهو وحلفائه

الكرملين يتحدث عن عمل الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا

سلوفاكيا: بعض دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
الجريدة الورقية