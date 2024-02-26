مصرع وإصابة 11 أشخاص سودانيين في إنقلاب اتوبيس بالمنيا

لقي شخص مصرعه ، وأصيب 10 أشخاص أخرون سودانيين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا ، وكان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اناب اللواء احمد السايس رئيس مركز ملوى جنوب المنيا ، بزيارة المصابين فى المستشفى، والإطمئنان على حالتهم الصحية .

وكان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب أتوبيس سياحي يقل ركابا من دولة السودان، وذلك بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز ملوي جنوب المنيا. انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، ما تسبب في اصطدامه بجسم صلب بالطريق.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد اعلنت اليوم الإثنين 26 فبراير ، بمصرع شاب سوداني ، وإصابة 10 آخرين ، بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، قبلي مدخل مدينة ملوي جنوب المنيا.

وبدأت النيابة العامة بمدينة ملوى، جنوب المنيا ، المعاينات لمحل واقعة حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد ، قبلي مدخل مدينة ملوي ، حيث عاينت النيابة العامة بفريق مشكل من رئيس نيابة ووكلاء واعضاء فنيين ، لموقع الحادث بحضور رجال المرور ، كما استمعت للمصابين وشهود العيان بالمستشفي ، واجرت تحقيقاتها الموسعة فى الحادث.

وكشف بيان لمديرية الصحة بالمنيا ، نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج ، والتحفظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى ملوي التخصصي ، تحت تصرف النيابة العامة ، وتضمن البيان مصرع ، (الطيب السمان الطيب، 20 سنة)، وإصابة 10 آخرين، بينهم 4 أطفال، وهم كل من عز الدين موسي 13 سنة، وشقيقته ريتاد 12 سنة ، وأمينة السمان الطيب 13 سنة ، محمد عبدالوهاب أحمد 57 سنة ، عوض أنشيد الحاج عز الدين 16 سنة ، وسالمة الأمير طه 40 سنة ، عوض أنشيد الحاج عز الدين 16 سنة، سالمة الأمير طه 40 سنة ، مناهل الفاتح أحمد محمد 48 سنة ، إسراء حاج عز الدين 21 سنة ، مقيمون جميعا بدولة السودان.

وأكد تقرير الصحة ، أن حالات الإصابة تتراوح ما بين سحجات وكدمات وجروح سطحية ، دون وجود حالات حرجة ، حيث تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين وتسبب الحادث في مصرع شاب ، وإصابة 10 آخرين بينهم 4 أطفال، مقيمون جميعًا بدولة السودان ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج ، والتحفظ على جثة الشاب بمشرحة مستشفى ملوي التخصصي، والسيارة تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التصرف.