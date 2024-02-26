الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. كابلات الإنترنت تتعطل في قاع البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" إن هناك خلل في بنيتها التحتية في البحر الأحمر، مما أثر على نظام الكابلات في أفريقيا، متوقعة أن منطقة نشاط "أنصار الله" اليمنية هو المكان المحتمل للعطل.

وقالت شركة الاتصالات الدولية في بيان لها: "إن الجزء من نظام الكابلات الخاص بشرق أفريقيا الذي يعبر البحر الأحمر تعطل يوم السبت، مما أثر على تدفق حركة المرور بين أفريقيا وأوروبا".

 

وأوضحت الشركة أن جزءًا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر قد توقف عن العمل بشكل صحيح، مما أثر على تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا.

ولفتت إلى أن العطل يحدث في جزء الكابل الذي يمتد من مومبسا كينيا إلى الزعفرانة في مصر، والتقييمات الأولية تشير إلى أن انقطاع الكابل البحري حدث في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة قد تأثرت أيضًا، وفق موقع "تيك سنترال".

 

 

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