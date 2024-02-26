تعاون بين قنا ومؤسسة تروس لإنشاء مركز خدمي فى نقادة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة تشرع بإنشاء مشروع خدمي حضاري في نقادة جنوب قنا، بالتعاون مع مؤسسة تروس.

وبيّن المحافظ، أن المركز علي مساحة 10 الاف متر مربع، ويضم.. سوق تجاري، منطقة خدمات اداريه ومكتبيه، مكتبة، مسرح، حضانة، مبنی حرفی، مبنى ترفيهى، صاله العاب رياضيه، بمنطقة الشيخ حسين بجوار العمارات السكنية بمركز نقادة .

وناقش المحافظ، اليوم الاثنين، مع وفد مؤسسة تروس مصر للتنمية، الإجراءات التى تم اتخاذها في سبيل تنفيذ مشروع إنشاء مركز خدمي حضاري بنقادة.

محافظ قنا

وأبرز المحافظ، أن إنشاء مركز خدمي حضاري يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة فى تطوير جودة الحياة.

من خلال المشروعات التنموية التى ترسخ لقيمة العمل التطوعي، وتقديم الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والتعاون جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذكر

وأوضحت المدير المالي لمؤسسة تروس مصر للتنمية احدى المؤسسات الأهلية العاملة علي تنمية المجتمع وتهدف الي دراسة الاحتياجات واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن المؤسسة أطلقت مبادرة تحت شعار " تناغم " تهدف الي خلق نموذج قابل للتعميم لتكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لاختيار مركز بالمحافظة ليكون نموذج يحتذى به.

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، واحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وخالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، و رضا منصور المدير المالي بالمؤسسة، عبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، و محمد محمود رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بنقادة، وحسانية محسب مدير المشروعات بالجمعية،