الإثنين 26 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر معلومات جديدة حول هجوم 7 أكتوبر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، بنشر معلومات جديدة حول الليلة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.

وفي المعلومات أنه ليل السادس من أكتوبر، اكتشفت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية تفعيل مئات شرائح الاتصال الإسرائيلية للهواتف المحمولة التي تم تفعيلها في قطاع غزة من قبل عناصر حماس.

 

واعتبر هذا الإجراء غير عادي إلى حد كبير، وهو إشارة إلى نية معينة مفادها أن حماس قد تشن هجوما.

 

وقد وصلت المعلومات إلى رئيس الأركان الإسرائيلي في تلك الليلة لكنها لم تبلغ إلى المستوى السياسي.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألقى بمسؤولية الفشل الأمني على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر، لكنه اعتذر في وقت لاحق عن هذه التصريحات.

 

 

 

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