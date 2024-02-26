أمير صلاح الدين: كنت مغرور والمرض كسرني | فيديو

تحدث الفنان امير صلاح الدين، عن تفاصيل عرض "مونولوج فكري ستاند اب جازي"، الذي قدمه علي احدى المسارح في مدينة ٦ اكتوبر وعلاقته بفترة مرضه.

أمير صلاح الدين: المرض غيرني

وتحدث أمير صلاح الدين، عن عرض “مونولوج فكري ستاند أب جازي” قائلًا : " العرض بتكلم فيه عن مرض تمدد الشرايين في المخ، ومن خلال بيحصل حديث ميكس عن هذا المرض وتجربتي الشخصية معه وتأثيره عليا من ناحية طريقتة تمثيلي وتلحيني، وحتي في طريقة تعاملي مع البشر اختلفت قبل وبعد". واضاف امير صلاح الدين، فترة مرضي غيرت فيا حاجات كتير منها اني بقيت زاهد اكتر، والمرض بيكسر الانسان لما تحس انك هتتغر بيهديك وانا كنت مغرور تقريبا وبقيت كويس".

ومن ناحية اخرى يستعد امير صلاح الدين، للمشاركة في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "محارب"، وهو من بطولة حسن الرداد وماجد المصري ونيرمين الفقي وأحمد زاهر وتامر عبد المنعم ومنة فضالي ونور محمود، تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل.



