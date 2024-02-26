برشلونة يتفق مع هانز فليك لخلافة تشافي.. تفاصيل

بات المدرب الألماني هانز فليك، قريبا أكثر من أي وقت مضي من تولى الإدارة الفنية لفريق برشلونة الإسباني، خلفًا للمدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

وسبق وأن أعلن تشافي عن قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بسبب الضغوطات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بيني زاهافي وكيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأيضًا الوكيل الجديد للمدرب الألماني هانز فليك كان متواجدًا في ملعب مونتوجويك الأوليمبي مساء أمس.

وتابع، بأنه خلال زيارته لبرشلونة، التقى الوكيل بيني زهافي مع خوان لابورتا رئيس النادي، حيث تحدثا حول هانز فليك.

وأكد زهافي، بأن المدرب الالماني يريد تدريب برشلونة، وأنه يسعى لتحقيق رغبة موكله خلال الموسم المقبل.