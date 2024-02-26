رئيس جامعة القاهرة: كلية الإعلام تسابق الزمن في توظيف مستجدات التكنولوجيا

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن كلية الإعلام نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل خريجي كلية الإعلام، وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن أهم تلك الإنجازات تتمثل في كونها أول كلية إعلام بمصر تحصل على الاعتماد الدولي لكافة برامجها في يوليو 2023 بالإضافة إلى حصولها على تجديد الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مايو ٢٠٢٣.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى حصول كلية الإعلام على 3 شهادات ايزو للمرة الثانية على التوالي في نظم جودة الجهاز الإداري، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة استمرارية الاعمال.

استحداث لائحة جديدة في كلية الإعلام

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الإعلام استحدثت لائحة جديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة تتضمن 9 برامج جديدة في مجالات علوم الإعلام والاتصال لكي تواكب التطورات التكنولوجية الراهنة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مثل الذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوي الرقمي، وصحافة الموبايل، والتوسع في برامج الدبلومات والماجستير المهني مثل الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، والتسويق الالكتروني، والانتاج التليفزيوني، مؤكدًا اهتمام الكلية بالانفتاح الدولي وعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الأجنبية المرموقة في مجالات التدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلي تعاونها مع الجامعات العربية والمصرية.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بفوز عدد من الفرق البحثية من أقسام كلية الإعلام المختلفة بـ 8 مشروعات بحثية في مجال تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وهي تمثل أكبر عدد من المشروعات البحثية التي قدمتها الجامعة في هذا المجال، كما أشاد بحصول المجلات العلمية بالكلية على Q 1 وفق معامل الاستشهادت المرجعية ارسيف Arcif، بالإضافة إلى حصول مجلاتها العلمية المحكمة الـ 5 علي أعلي تصنيف من المجلس الأعلى للجامعات للعام الرابع على التوالي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، اهتمام كلية الإعلام بتطوير برامجها التدريبية والميدانية، وتطوير الاستديوهات والمعامل وفق أحدث المواصفات العالمية، مشيرًا إلى إطلاق الكلية أول منصة إخبارية الكترونية باللغة الإنجليزية لتدريب طلاب البرامج الإنجليزية.