إجراء 18منظار معدة وقولوني بمستشفى بلبيس المركزي

تواصل وحدة مناظير الأطفال بمستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، عملها على قدم وساق، والتي تم تجهيزها وتفعيلها منذ عدة أشهر، حيث تعد الوحدة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وقد أجرت الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور رفعت الصعيدي استشاري الكبد والحميات، والدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتورة بسنت القللي طبيب مقيم كبد وجهاز هضمي، بإشراف الدكتور سعيد عبدالعزيز مدير المستشفى؛ عدد ١٨ منظار معدة وقولوني للأطفال والكبار.

وأجرت الوحدة أيضا مناظير مرارية بقسم الباطنة بالمستشفى، لعدد ٢ لستة مناظير بالمستشفى، وذلك بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وأخذ العينات اللازمة من المرضى، وجميع الحالات بحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد وجه برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور.