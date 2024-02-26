دورة تدريبية لتطبيق القانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة بالبحر الأحمر

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتدريب مسؤلي مراكز إصدار التراخيص علي تشغيل المنظومة الجديدة، علي قانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة ، وبالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمسؤلي مراكز إصدار التراخيص بمختلف المدن لتدريبيهم علي آليات تنفيذ القانون .

تقام هذه الدورة علي مدار اربعة ايام بديوان عام المحافظة، يقدمها نخبة من أساتذة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويشارك فيها جميع القائمين علي تشغيل المنظومة الالكترونية الجديدة لجميع مراكز إصدار تراخيص المحال العامة علي مستوي محافظة البحر الأحمر ، بالإضافة إلي تدريب الجهات الخارجية المنوط لهم التعامل مع القانون مثل "مديرية أمن البحر الأحمر - مديرية الصحة - الأمن الصناعي - الحماية المدينة"

يذكر ان تدريب اليوم شهد مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج، حيث تم شرح دورة العمل كاملة بداية من مراكز الاصدار مرورًا بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية، كما أكد المتدربين على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.