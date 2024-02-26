إفتتاح معرض تحيا مصر "دكان الفرحة" بالتربية الرياضية في الزقازيق

افتتح الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، معرض مبادرة «دكان الفرحة»، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، لرعاية طلبة الجامعات المصرية من المستحقين للدعم، وذلك بكلية التربية الرياضية بنات بالجامعة ، ومن المقرر استمرار المعرض لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

وعقب الافتتاح تفقد رئيس الجامعة المعروضات والمنتجات، مثنياً على التنظيم الجيد وجودة المنتجات العالية وتنوعها والجهود المبذولة من أجل إظهار المعرض بهذه الصورة المشرفة، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الجامعة وصندوق تحيا مصر وكافة القطاعات والمؤسسات بالدولة، وذلك في ضوء توفير الحماية الاجتماعية للطلاب والأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار دور الجامعة فى خدمة وتنمية المجتمع.

وأشار عادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إلى أن المعرض يستهدف ٣٠٠٠طالباً وطالبة، و١٥٠٠ فرد من أفراد الخدمات المعاونة بإجمالي ٢٢٥٠٠ قطعة، بحد أقصى ١٠٠٠ طالب في اليوم بواقع خمس قطع للفرد الواحد، كما يشتمل المعرض ملابس وأحذية ومستحضرات عناية شخصية جميعها مجانية.

يشار إلى أن مبادرة «دكان الفرحة» تم تدشينها في شهر إبريل عام ٢٠١٩، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية، ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.