ميريت الحريري ضيفة برنامج واحد من الناس في ذكرى ميلاد عمر الحريري .. الليلة

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين.

وتأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج واحد من الناس بعنوان (هذا ابى) وتتحدث أبناء النجوم والنجمات ، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

وتكشف ميريت الحريري، خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لاول مرة عن الفنان الراحل، ومنها بدايته الفنية وعلاقته القوية بالزعيم عادل امام ، وعن اصابته بمرض سرطان العظام وإخفاء حقيقة مرضه عنه ، واخر لحظات في حياته وكان يقدم دور علي خشبة المسرح وسقط مغشيا عليه ، وعقب وفاته قامت بإهداء مقتنيات الوالد للمركز القومى للمسرح ، وأكثر الأعمال القريبة من قلبها لوالدها ، وهل كانت هناك وصية للنجم الراحل قبل وفاته

كما تتحدث ميريت الحريري، عن نفسها وعلاقتها بالفن وبدايتها وإصابتها بالمرض ومعالجتها المرض بالفن.

وفي نفس الحلقة ، يستضيف الليثي طفلة عمرها ١٥ سنة لكنها تحمل وجة امراة عمرها ٧٠ سنة ، ويتحدث الاب عن حالتها الصحية.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة.