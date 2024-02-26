محافظ شمال سيناء يشيد بمكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام

أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالجهود التي يقوم بها مكتب خدمه المواطنين في مستشفى العريش العام في خدمه المصابين خاصة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المحافظة.

وأكد المحافظ خلال استقبال حجاج الصعيدي مدير المكتب، في حضور ضياء قدورة عضو المكتب، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، علي أن المكتب يقوم بجهود كبيرة ليس فقط في خدمة المرضي والجرحى الفلسطينيين بل في تقديم الخدمات للمرافقين لهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات.

من جانبه استعرض حجاج الصعيدي مدير المكتب، الجهود التي يقوم بها المكتب في خدمة الأشقاء الفلسطينيين المصابين القادمين من قطاع غزة بناء علي توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الصعيدي الي إنشاء خيمة لاستقبال المرافقين وتزويدها بمختلف الخدمات وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة المساعدة والملابس وكافة المتطلبات الشخصية وتقديم الدعم النفسي للأطفال بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف ضياء قدورة، عضو المكتب، أنه تم عقد لقاء مع كلا من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة واطلاعهما على ما يقوم به مكتب خدمه المواطنين للأشقاء الفلسطينيين.