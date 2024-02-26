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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأربعاء المقبل..افتتاح  معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

خير مزارعنا لأهالينا
خير مزارعنا لأهالينا

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لافتتاح معرض "خير مزارعنا لأهالينا"  للسلع الرمضانية المخفضة يوم الأربعاء المقبل، ويُقام المعرض هذا العام في منطقة الزراعات المحمية "الصوب" بالدقي في شارع نادي الصيد.

 ياميش رمضان 

تطرح الوزارة منتجات مزارعها إلى جانب منتجات ياميش رمضان مقابل تخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما تطرح الوزارة الدواجن بتخفيضات تصل إلى 10% وفقًا لسعر اليوم. وتُطرح أيضًا لحومًا بلدية من إنتاج مزارع الوزارة بسعر 300 جنيه للكيلو، وهي الأسعار التي تباع بها اللحوم حاليًا في منافذ الوزارة التابعة لقطاع الإنتاج ولإدارة الزراعات المحمية بالدقي، بعد أن كانت تطرح قبل أسبوعين مقابل 280 جنيهًا للكيلو.

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من المقرر أن يتزامن افتتاح معرض "خير مزارعنا لأهالينا" مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للتمور بحديقة الحرية بالزمالك. 

يشارك في معرض القاهرة الدولي للتمور عشرات العارضين من مصر والدول العربية المختلفة بمنتجات فاخرة واقتصادية من التمور قبيل شهر رمضان.

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وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، والتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

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