مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم وسط لوتون تاون

في خطوة مفاجأة بات الأنجليزي روس باركلي لاعب وسط فريق لوتون تاون احد اهم الاعبين الذين يسعى نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت صحيفة ذي صن الانجليزية ان روس باركلي - ٣٠ سنة - والذي ظهر بمستوى مقنع هذا الموسم مع نادي لوتون تاون بات على لائحة الاعبين الذين يرغب مانشيستر يونايتد في التعاقد معه خاصة وان السير جيم راتكليف الشريك الجديد في نادي مانشيستر يونايتد وشريكه السير ديفيد برايلسفورد من اشد المعجبين بأداء روس باركلي وسبق لهما ضمه إلى صفوف ناديهما الاخر نيس الفرنسي .

وأضافت الصحيفة الانجليزية ان روس باركلي مفضل لدي إدارة مانشيستر يونايتد نظرا لكونه لاعب صاحب خبرة كبيرة إلى جانب عدم ارتفاع قيمة راتبه السنوي إلى أرقام كبيرة وسيفدم إضافة للفريق الأنجليزي خاصة في ظل التأكيدات برحيل البرازيلي كاسيميرو بنهاية الموسم الحالي .