ريال مدريد يسعى لاستعادة ثنائي مانشستر يونايتد

في مفاجأة كبيرة يبدو أن ثنائي مانشيستر يونايتد الفرنسي رافائييل فاران و البرازيلي كاسيميرو في طريقهما للعودة إلى صفوف ريال مدريد بعدما بات رحيلهما عن قلعة اولد ترافورد مسألة وقت لا أكثر.

وقالت صحيفة ذي صن ان رافائييل فاران الذي تم شرائه من حانب مانشيستر يونايتد مقابل ٤١ مليون جنية استرليني و تلاه بعام البرازيلي كاسيميرو مقابل ٧٠ مليون جنية استرليني سيغادرا قلعة اولد ترافورد .

وأضافت الصحيفة الانجليزية ان رافائييل فاران و كاسيميرو على لائحة الاستغناء من جانب جيم راتكليف الشريك الجديد في نادي مانشيستر يونايتد حيث يتقاصى الاعبين رواتب ضخمة يرغب راتكليف في توفيرها استعدادا للتعاقد مع لاعبين اخرين وان تحركا مفاجئا شهدته الايام الاخيرة من جانب ريال مدريد لاستعادة الاعبين بعدما أبدى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ترحيبه الكبير بعودتهما لخبرتهما الكبيرة مع الفريق الملكي .

واشارت ذي صن ان ريال مدريد سيكون عليه الدخول في منافسة صعبة مع عدد من اندية الدوري السعودي حال رغبته التامة في استعادة كاسيميرو و رافائييل فاران .