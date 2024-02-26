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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئاسة الفلسطينية: خطة نتنياهو لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة

متحدث الرئاسة الفلسطينية
متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاحتلال لإجلاء المدنيين، كما أسماها، مرفوضة ومدانة.

خطة نتنياهو

 وأوضح “ابو ردينة”، خلال نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذه خطة نتنياهو تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع، مؤكدا أن الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم بأسره أنه ماض في عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة.


وتابع نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، :"قرار نتنياهو المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كل المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان والجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، موضحا أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.

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