النائب أيمن محسب: صفقة "رأس الحكمة" نتيجة لمخرجات الحوار الوطني (فيديو)

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مصر جاذبة للاستثمارات وكان هناك ثقة كبيرة بأن مناخ الاستثمار تم تعديله، كما أنه كان هناك رؤية بأن مصر تستطيع جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية والمستثمرين.

وشدد "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن مخرجات كان له سباب في ضبط عملية البيروقراطية وتسهيل مهمة تأسيس الشركات، منوهًا بأن صفقة "رأس الحكمة" نتيجة لمخرجات الحوار الوطني وضبط البيروقراطية والتسهيل للمستثمرين من خلال وجود مناخ جيد للاستثمار.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذه الصفقة أحدثت ضبط سريع جدًا في الأسواق المصرية وسيطرت على شكل الدولار وذلك خلال أسبوع واحد فقط من إبرام صفقة ومشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة".

ونوه بأنه يتم العمل ليكون هناك مخرجات وتوصيات صادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي سيكون لها دور في التغلب على هذه الموجة من الارتفاع في الأسعار وضبط أسعار الدولار.