مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب مدينة جهينة

نفذ مركز شباب مدينة جهينه التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وذلك بناء على الخطة الداخلية لمركز الشباب لشهر فبراير 2024.





وتهدف المسابقة إلى حث الشباب والطلائع والنشء على حفظ القران الكريم بداية من جزء ثم عدة أجزاء ثم القرآن الكريم كاملا لجميع الفئات وتشجيعهم على الإشتراك في المسابقات الدينية والثقافية والترفيهية والرياضية التي يتم تنفيذها بمراكز الشباب والرياضة والأندية الرياضية بنطاق المحافظة .





وشدد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة الإهتمام بتنوع الأنشطة لجذب المزيد من الأعضاء موجها بتنفيذ جميع الأنشطة المدرجة بالخطة الداخلية للمراكز وتوسيع قاعدة عدد المستفيدين بها.

وفي سياق متصل نظم مركز شباب طهطا ندوة دينية عن الإسراء والمعراج لتعريف الشباب والطلائع والنشء برحلة الإسراء والمعراج والأحداث التي عاشها سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بداية من رحلة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى وصلاته إماما بالرسل والأنبياء وكذلك صعوده إلى السموات ولقائه بأولى العزم من الأنبياء والمرسلين حتى وصوله إلى سدرة المنتهى .





وتهدف الندوة الدينية إلى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وزيادة الوعي لدى الأعضاء عن هذه الرحلة والمعجزات التي حدثت مع رسول الله صل الله عليه وسلم خلالها وذلك بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وإبراهيم محروص مدير إدارة الشباب والرياضة بطهطا وضمن الخطة لقسم الخدمات بالمركز عن شهر فبراير.