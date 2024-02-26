النائب أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني ستكون ناجزة سريعة لضبط الأسعار

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنه يتم العمل على إصدار توصيات ومخرجات الحوار الوطني من أجل ضبط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، حيث إن جلسات المرحلة الثانية تبدأ اليوم بحضور وبتمثيل رفيع المستوى من قبل الحكومة المصرية.

توصيات الحوار الوطني في مرحلته الثانية ستكون تنفيذية سريعة واضحة ناجزة

ونوه "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، بأن المرحلة الأولى من الحوار الوطني كانت تشهد جزء تشريعي كبير وتعديل في اللوائح والقوانين وقرارات تنفيذية كثيرة، إلا أن القرارات التي ستصدر عن الحوار الوطني في مرحلته الثانية ستكون تنفيذية سريعة واضحة ناجزة مهمة وذلك من أجل إحداث حلول سريعة وإنفراجة في الأسواق.

وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أنه يتم العمل من أجل أن تمكن هذه المخرجات والتوصيات التي ستصدر عن جلسات الحوار الوطني سيكون له دور في التغلب على هذه الموجة من الارتفاع في الأسعار وضبط أسعار الدولار.

وتابع: "المواطن الآن لا يعيش رفاهية الوقت، إذ إن الوقت ليس في صالح المواطن، لا يستطيع الحديث الآن عن جلسات مطولة وحلول تستمر لعام".