رياضة الشرقية تبحث سبل التعاون المشترك مع التربية النوعية بجامعة الزقازيق

زار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، لبحث سبل التعاون المشترك بين المديرية والكلية، ومتابعة تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج الخاصة بمديرية الشباب والرياضة ودمج طلاب كلية التربية النوعية بالأنشطة والبرامج والفاعليات الخاصة بأنشطة المديرية، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المبرم ما بين كلية التربية النوعية ومديرية الشباب والرياضة.

رافق وكيل الوزارة كل من: الدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، وتغريد عبد السلام مسئول أندية الفتاة المرأة، وكان فى استقبالهم الدكتور إيهاب عاطف وكيل كلية التربيه النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صافيناز سمير استاذ الملابس والنسيج ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي، والدكتورة ريهام إيهاب رئيس قسم التربيه الموسيقية، والدكتورة غادة شعيب رئيس قسم التربية الفنية بالكلية.

وتفقد عبد العظيم، بعض الأعمال اليدوية والحرفية من نتاج طلاب كلية التربية النوعية، ونتاج ورش العمل بالكلية، والذى أشاد بجودة الأعمال والمستوى المهاري والفنى للطلاب، وتم الاتفاق على تنفيذ ورش العمل الخاصة بالأعمال الحرفية والمشغولات واللوحات الفنية بمراكز الشباب بالتعاون مع أندية الفتاة والمرأة.

وجرى التنسيق بين الكلية ومديرية الشباب والرياضة على عقد معارض لمخرجات ورش العمل، والذى ياتى فى إطار تأهيل الفتيات لسوق العمل، وتعليم الحرف اليدوية، بالإضافة إلى عقد الندوات والدورات الخاصة بريادة الأعمال التى تؤهل الفتيات لسوق العمل، ومعرفة كيفية البدء بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.