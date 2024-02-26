قررت نيابة الجيزة حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية بقصد الإتجار في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأدلى المتهمان باعترافات تفصليلية حول الحادث، بحيازتهم الآثار بغرض الإتجار فيها، وذلك بحثا عن الثراء السريع.

وكشفت التحقيقات أنه عُثر بحوزتهما على عدد ١٨٨٥ عملة يشتبه فى كونها أثرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن عددها ١٤٠٠ قطعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة (موظف بالمعاش) عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (عاطل) حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بما سبق.