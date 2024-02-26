الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

ما هو دعاء الاستخارة؟.. إليك الإجابة

دعاء
دعاء

 دعاء الاستخارة، يحتاجه كل مسلم، تقرباً إلى الله عز وجل، حيث يقول هذا الدعاء في أمر عاجل، وفيه يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

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دعاء مستحب أثناء الركوع في الصلاة

معاشي وعاقبة

 ثم يتبع بقوله: "اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به" .

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دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم

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