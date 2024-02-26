جامعة المنيا تدعم الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال

إستضافت جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، إحدى فعاليات جولات تكني "Techne Drifts "، والتي تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، واكتشاف المواهب والأفكار وتشجيع الشباب على الإبداع والإبتكار.

وذلك بتنظيم من المركز الوطني للإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وناديه لريادة الأعمال ومركز دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية البحث العلمي ؛ لإطلاق دوري ريادة الأعمال وتقديم منح لمشروعات وتعزيز نمو الشركات الناشئة ، وتقديم حاضنات أعمال لطلاب السنوات النهائية وخريجي الجامعة.

شهدت الفعالية حضور رئيس الجامعة ، والدكتورة إيمان الشريف ، مدير المركز الوطني للإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، ومنسقي المركز، وأعضاء وسفراء تكني ، من شركات في مجالات ريادة الأعمال ، والموارد البشرية والتدريب على الأعمال ، ونماذج من ممثلي الشركات المصرية الناشئة ، ورجال أعمال؛ لعرض تجاربهم الناجحة، لطلاب الجامعة بكلياتها المختلفة.

وخلال الفعالية، قال الدكتور عصام فرحات للطلاب ، أن الجامعة تُولى اهتمامًا شديدًا بالمبتكرين ورواد الأعمال من طلاب الجامعة وخريجيها ، وتعمل على تيسير الطرف أمام الجميع ، وذلك من خلال إعادة تنشيط المركز الوطني للإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ؛ للقيام بدوره في المساهمة في تحقيق مواصفات الخريج المُبتكر ، والذي يستطيع المنافسة في ظل الثورة التكنولوجية القائمة على الإبتكار، ومسايرة توجهات قيادة الدولة المصرية واهتمامها الشديد في التركيزعلى المبتكرين ورواد الأعمال ، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تسعى إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي ، في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مصر ، من خلال تطوير بيئة مُبتكرة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور "فرحات" للطلاب بتقديم الجامعة لكافة الدعم لهم ؛ من أجل نشر وتبني واحتضان الأفكار المبتكرة الرائدة ، بما يُحقق المصلحة لهم وللوطن ، كما حثهم على الإجتهاد والتميز، وخلق الأفكار الريادية الإبتكارية ، والعمل في هذا المجال الذي لم يعد خيارًا بل أمرًا واقعًا ، لابد من الوصول إليه لتلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وبدورها أشارت الدكتورة إيمان الشريف ، أنه تنفيذًا لرؤية قيادة الجامعة في مواكبة التطوررات التكنولوجية الإبتكارية ، سيقوم المركز بخدمة كافة الشرائح على مستوى الجامعة والمجتمع المدني ، فهو يستهدف إقليم شمال الصعيد ، خاصة بعد تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد ، الذي انطلق من الجامعة ، ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ، لافتةً إلى أن المركز سيقوم بتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات خلال الفترات القادمة ، ويقدم مجموعة من الأنشطة والدورات لحاضنات الأعمال ، مع تقديمه للدعم الفني ، لتسويق أفكار الطلاب لمجتمعات ، الصناعة وسوق العمل ، كما أنه سيوفر السبيل القانوني الذي يحفظ أفكار الطلاب الابتكارية.

وشملت الفعالية ، تقسيم المحتويات التي قُدمت للطلاب ، بالتعاون مع الجهات المشاركة وتكني ، لمحادثات و محاضرات مُلهمة ، وورش عمل تفاعلية في مجالات مختلفة ، ومهارات العلاقات والقيادة، ومسابقة ومناقشات لتعزيز المعرفة ، وتبادل الخبرات بين أفراد مجتمع الأعمال في مصر، والشركات، ومسرعات الأعمال.