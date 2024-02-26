لقاء موسع لجودة التعليم والإعتماد بجامعة المنيا

على هامش زيارة فرق لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، لكليات جامعة المنيا وبرامجها المُتقدمة للإعتماد ، عُقد بالجامعة لقاء موسع، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة.

حاضرت فيه الدكتورة ثناء راضي ، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشئون التعليم العالي ، بحضور الدكتور أحمد شوقي زهران ، مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد ، وعمداء الكليات ، ومديرى وحدات الجودة ، ومنسقى البرامج ، وأعضاء مركز ضمان الجودة بالجامعة.

تناولت الدكتورة ثناء راضي خلال لقائها ، توضيح وشرح المستجدات فى معايير التقدم للإعتماد ، والترتيبات التى تقوم بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لرفع جودة العملية التعليمية ، والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ، ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا ، كما استعرضت تطورات وقرارات الهيئة ، فيما يخص الإعتماد المؤسسي والبرامجي.، مطالبة الحضور بالمتابعة المستمرة لمواقع الهيئة الرسمية ، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي للتزود بالمعلومات الصحيحة اللازمة حول مستجدات التقدم.

وفي نهاية اللقاء قامت المحاضرة ، بالرد على استفسارات عمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس ، وأعضاء الجودة ، حول بعض المفاهيم، وفهم متطلبات المعايير المُستجدة لتطبيقها، وقد ثَمَّنَ رئيس الجامعة مجهودات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، لتحقيق أهداف وخطة التطوير الشامل التى تستهدفها وتطبيق معايير الجودة ، انطلاقًا بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا بتعاون الجامعة المستمر مع كل ما يخدم تطلعاتها في الوصول إلى الاعتماد المؤسسي والأكاديمي