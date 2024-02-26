الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري المصري اليوم

يحل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ضيفا على نظيره الجونة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، في اختبار صعب أمام نظيره الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لخوض مباراة مرتقبة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المواجهة المرتقبة بين فريقي الإسماعيلي والجونة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ستاد خالد بشارة بالجونة.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة فقط، نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، بينما يحتل نظيره الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة فقط.