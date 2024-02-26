كريم ذكري: بصمة جوميز ظهرت على أداء الزمالك أمام أبو سليم بالكونفدرالية

قال كريم ذكري نجم المصري والزمالك السابق، إن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام أبو سليم الليبي، في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، واستحق الفوز والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وأضاف ذكري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بصمة جوميز ظهرت على أداء الزمالك أمام أبو سليم، فضلًا عن أن المدرب البرتغالي، يسمع لأراء مساعده أحمد مجدي، وهو أمر جيد.

وأوضح أن الزمالك كان له شكل واضح أمام أبو سليم، وقدم مستوى مميز، يؤكد فكر المدرب ورغبته في النجاح، فضلًا عن أن تصريحاته عقب المباراة، التي اتسمت بالعقلانية، وكانت واقعية للغاية.

واختتم تصريحاته، أن جمهور الزمالك لا بد أن يتحلى بالصبر على الفريق، لحين الانسجام جيدًا، خاصة وأن الفريق يمتلك مدرب جيد للغاية، فضلًا عن صفقات مميزة تعاقد معها النادي، لكن بحاجة للتأقلم مع بعضهم.