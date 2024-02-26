تشييع 4 من ضحايا معدية نكلا بمسقط رأسهم بكفر الشيخ

شيع أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جنازة 4 ضحايا من غرق معدية قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة أمس الأحد، والذي أسفر عن مصرع 8 ضحايا من أبناء القرية.

وخيم الحزن على القرية بأكملها، وتجمع الأهالي لاستقبال الجثامين وتشييعها إلى مثواها الأخير.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم الشديد على فقدانهم للشباب الثمانية، مؤكدين على أنهم كانوا من خيرة شباب القرية.

وتقدموا بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.