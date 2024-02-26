وائل حبيب: المراهنات واضحة في دوري المحترفين ولافيينا فقد 9 نقاط مستحقة

أكد وائل حبيب المدير الرياضي لنادي لافيينا، أنه تحدث عن دخول المراهنات في مباراة فريقه ضد رايه بدوري المحترفين والتي خسرها 2-1، بسبب الحالات التحكيمية الغريبة في بعض مبارياته.

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وتابع حبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك حالات تحكيمية واضحة أثرت بشكل مباشر في نتائج نادي لافيينا هذا الموسم ودخول المراهنات أمر واضح".

وأضاف وائل حبيب: "فقدنا نقطة مستحقة أمام القناة، وثلاث نقاط أمام وادي دجلة، ونقطتين أمام بتروجيت، وثلاث نقاط أمام راية أي 9 نقاط كاملة، وحصلنا علي نقطتين دون وجه حق من مباراة مكادي بسبب هدفنا المشكوك في صحته، ونجد أن فريقنا تم حرمانه من 7 نقاط مستحقة في دوري المحترفين".

واختتم: "تعرضنا إلى أخطاء تحكيمية لم تحدث من قبل في كرة القدم، حكم مباراة راية احتسب ركلة جزاء ثم تم إلغائها بعد ثواني من احتسابها، وسبب نشر بوست عبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك تخيلت وجود مراهنات بسبب الحالات التحكيمية".